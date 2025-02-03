47-летняя Оксана Гутцайт рассекретила пластическую операцию и поделилась секретом красоты

Украинская ведущая Оксана Гутцайт впервые призналась, что делала пластическую операцию.

Знаменитость решилась лечь под нож пластического хирурга 15 лет назад. У Гутцайт с детства были большие мешки под глазами. Когда она начала работать в кадре, это было очень заметно. Поэтому ведущая сделала блефаропластику.

"Я пластику делала. У меня с детства была особенность – очень большие мешки под глазами. Я не пила воду, чтобы не было отеков. Но они были…Лет, пожалуй, 15 назад я делала пластику нижних век – блефаропластику", — рассказала ведущая на программе "Ранок у великому місті".

Оксана Гутцайт / Фото: instagram.com/oksana.guttsayt

Кроме того, Оксана Гутцайт рассекретила, как ей удается выглядеть молодо. Знаменитость призналась, что главный ее секрет – это регулярное посещение косметолога. Ведущая доверяет свой внешний вид специалистам уже 20 лет. Также она подобрала удачный уход за лицом.

"Уже много лет, пожалуй, 20, у меня каждый вторник обязательно косметолог. Я уже изготовила себе кремы, тоники, которые я люблю и которые мне подходят. Я пользуюсь ими. Вечером обязательно снятие мейкапа. Это такие, стандартные процедуры. Но самое главное, мне кажется, это все-таки 20-летний стаж в косметологии", – поделилась ведущая.

Напомним, недавно девушка актера Тараса Цымбалюка сделала пластическую операцию. Также она рассказала, как артист ее в этом поддерживает.

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