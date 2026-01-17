47-летняя Оля Полякова сверкнула голыми ягодицами на пляже и показала, как менялась ее фигура

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

17 января украинская певица Оля Полякова празднует день рождения.

В этом году артистке исполнилось 47 лет. В своем фотоблоге звезда опубликовала серию смелых фотографий, сделанных в разные годы. На каждом из кадров Полякова позирует в похожей позе — полностью обнаженной на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру. И таким образом певица наглядно показала, что за два десятилетия ее форма почти не претерпела изменений.

В то же время праздничый пост оказался не только о внешности, но и о внутренних изменениях. В день рождения Полякова поделилась личными размышлениями о жизни, пережитом опыте и ценности простых вещей. Певица отметила, что именно благодарность стала для нее главным открытием последних лет.

«Именно с благодарности за малое и большое начинается ощущение счастья. Сегодня быть живой в Украине — это уже достижение. Быть здоровой — это благословение. В водовороте бед, которые обрушились на нас и преследуют уже четвертый год, мы разучились замечать маленькие радости. Все перекрывает постоянное ожидание мира и спокойствия. Но жизнь продолжается даже внутри этого хаоса. Она состоит из маленьких шагов, маленьких и больших достижений, за которые обязательно стоит благодарить. Я благодарю за то, что я жива. Здорова. Энергична. Красива. Сексуальна. Я благодарю свое тело и свою душу. Я благодарю за людей рядом. За вашу любовь, верность, принятие и тепло, которое я испытываю каждый день», — поделилась звездная именинница.

Пикантный праздничный фотосет Поляковой быстро вызвал активное обсуждение в Сети. Фанаты и друзья звезды засыпали именинницу комплиментами.

«Хоть где-то в этом изменчивом мире есть стабильность» — Даша Трегубова

«Та самая подруга, которая видела и передний фасад. Люблю тебя, моя Королева! Наконец-то ты снова на полгода старше меня» — Маша Евросинина

«Оля, будь счастлива, красавица! Согрела нас потрясающе!» — Ольга Сумская

«Вау! Поздравляю!» — Наталья Могилевская

