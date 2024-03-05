47-летняя Шакира в бикини посветила стройной и подтянутой фигурой и произвела фурор в Сети

Колумбийская певица Шакира показала свои пикантные фото и произвела фурор в Сети.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых предстала в бикини. В частности, снимки были сделаны на Багамских островах. 47-летняя Шакира позировала на фоне Карибского моря и полежала в песке. Загорелая исполнительница посветила своей очень стройной и подтянутой фигурой.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

К слову, фото, сделанные на Багамских островах, артистка опубликовала не просто так. Шакира таким образом анонсировала новинку. Уже в конце марта звезда выпустит трек Nassau, который войдет в альбом певицы.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

"Эта песня Nassau – это мой взгляд на афробит. Она входит в мой новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта", — анонсировала артистка.

Шакира / Фото: Instagram.com/shakira

Правда, подписчики Шарика больше обратили внимание на ее пикантные фотографии. Они отметили, что исполнительница выглядит непревзойденно, а ее бывший муж Жерар Пике однозначно кусает локти.

Ты самое прекрасное, что могло произойти с латиноамериканской музыкальной индустрией!

И о чем думал Жерар Пике? Где-то сейчас кусает локти...

Ты просто само совершенство!

Напомним, недавно дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя блеснула фигурой в едва заметном бикини. 19-летняя Дева показала, как с бойфрендом отдыхала на пляже.

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