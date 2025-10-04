ТСН в социальных сетях

Гламур
47-летняя телеведущая Инна Шевченко родила сына от французского режиссера: первое фото малыша

Звезда поделилась первыми эмоциями от материнства.

Валерия Гажала
Инна Шевченко с мужем

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко сообщила о рождении первенца от старшего на 11 лет мужа, французского режиссера Лорана Жави.

Так, 3 октября знаменитость стала мамой мальчика. Первенца Инна рожала в одном из роддомов Франции. Радостью новоиспеченная 47-летняя мама поделилась в Instagram, показав первые фотографии малыша. На милых кадрах она держит мальчика за ручку.

В публикации Шевченко не стала вдаваться в подробности, но отметила, что малыш должен был появиться на свет позже. Тем не менее, родители уже наслаждаются первыми днями отцовства. Ведущая пообещала рассказать о родах и первенце позже.

Сын Инны Шевченко

"Мама в 47. Наше чудо решило случиться чуточку раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3780 г. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем!" — порадовала Инна.

К слову, ранее звезда делилась, что долгое время не планировала становиться мамой, потому что не чувствовала "физической и моральной готовности". Она откровенно рассказывала, что только после 35 лет только начала задумываться над материнством. К тому же Инна добавляла, что ни в каких своих предыдущих отношениях и браках не хотела детей именно от тех партнеров. В итоге настоящее счастье ведущая познала рядом с французом. После четырех лет попыток забеременеть, она обратилась к ЭКО.

