47-летняя украинская ведущая впервые после родов рассекретила имя первенца и показала его

Инна Шевченко

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая недавно родила первенца в 47 лет, показалась с малышом дома.

Так, впервые после радостного известия о рождении сына звезда вышла на связь. Инна рассказала, что их уже выписали из роддома во Франции. Ведущая показала дорогу домой с малышом в детском автокресле и похвасталась сюрпризом, который ее ждал в родных стенах.

Как оказалось, Шевченко попросила самых близких задекорировать ее с мужем-французом Лораном Жави семейное гнездышко и устроить мини-праздник. В результате как только она переступила порог квартиры ее встретили шарики и праздничные флажки. Кстати, на одной из декораций виднелось и имя первенца звезды. Мальчика назвали Матисом.

Инна Шевченко с первенцем

"Мы уже дома! Спасибо моим подругам и родителям за организацию праздничной атмосферы! Потому что во Франции такой декор обычно никто не делает. А мне так хотелось. Поэтому пока мы с Лораном были в роддоме, нам подготовили сюрприз!" — написала Инна.

