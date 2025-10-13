ТСН в социальных сетях

Гламур
944
1 мин

47-летняя украинская ведущая впервые после родов рассекретила имя первенца и показала его

Инна Шевченко выписалась из роддома во Франции, где живет с мужем-иностранцем.

Валерия Гажала
Инна Шевченко

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая недавно родила первенца в 47 лет, показалась с малышом дома.

Так, впервые после радостного известия о рождении сына звезда вышла на связь. Инна рассказала, что их уже выписали из роддома во Франции. Ведущая показала дорогу домой с малышом в детском автокресле и похвасталась сюрпризом, который ее ждал в родных стенах.

Как оказалось, Шевченко попросила самых близких задекорировать ее с мужем-французом Лораном Жави семейное гнездышко и устроить мини-праздник. В результате как только она переступила порог квартиры ее встретили шарики и праздничные флажки. Кстати, на одной из декораций виднелось и имя первенца звезды. Мальчика назвали Матисом.

Инна Шевченко с первенцем

Пост Инны Шевченко

Пост Инны Шевченко

Пост Инны Шевченко

"Мы уже дома! Спасибо моим подругам и родителям за организацию праздничной атмосферы! Потому что во Франции такой декор обычно никто не делает. А мне так хотелось. Поэтому пока мы с Лораном были в роддоме, нам подготовили сюрприз!" — написала Инна.

Напомним, недавно в личной жизни юмористки Александры Машлятиной также произошли изменения. 33-летняя актриса "Женского Квартала" выходит замуж.

