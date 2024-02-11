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47-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли обнажила ягодицы в эротической фотосессии

47-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли обнажила ягодицы в эротической фотосессии

Джованна Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Артистка приняла участие в съемках в стиле "ню".

Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная многим по роли Жади в культовом сериале 2000-х "Клон", приняла участие в эротической фотосессии.

47-летняя артистка на странице в Instagram разместила серию снимков, на которых предстала полностью обнаженной. Только лицо Джованны, которой в марте исполнится 48 лет, украшает макияж в восточном стиле.

Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

На фотографиях в стиле "ню" поклонники Антонелли могут рассмотреть ее фигуру во всей красе. А на одном из снимков актриса продемонстрировала обнаженные ягодицы.

Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Поклонники творчества Джованны Антонелли были в восторге от ее внешнего вида, о чем они рассказали артистке в комментариях под фото. А некоторые вспомнили сюжет сериала "Клон" и какой могла быть реакция его героев на такую фотосессию "Жади":

  • Дядя Али бы умер
  • Чудесно, идеально и совсем не пошло! Пример того, как сделать настоящее ню!
  • Какая роскошная женщина!
  • При Саиде такого не было
  • Зовите Лукаса

Напомним, что недавно произошла трагедия с исполнительницей одной из главных ролей в сериале "Клон", сыгравшей Зорайде. Из жизни ушла бразильская актриса Жандира Мартини.

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