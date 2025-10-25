Орландо Блум / © Associated Press

Голливудский актер Орландо Блум после недавнего развода с американской певицей Кэти Перри спровоцировал слухи о новом романе.

Так, уже через четыре месяца после разрыва своего бывшего брака звезду застали на новом свидании. Так утверждает инсайдер изданию The Sun, который увидел Блума в компании загадочной брюнетки. Источник говорит, что парочка недавно развлекалась в одном из самых элитных баров Лондона.

По словам свидетеля, актер вел себя довольно расслабленно, непринужденно и был счастлив рядом с девушкой. Однако, вероятно, актер пока не планирует делать заявлений об изменениях в личной жизни. Именно поэтому для этого выбрал уютное заведение, которое отличается своей приватностью.

К слову, за таким романтическим вечером Орландо застали через четыре месяца после расставания с Кэти Перри, с которой он был вместе в течение девяти лет. В свою очередь, певица тоже решила оставить страдания в прошлом и начала крутить роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она не боится выходить с ним на публику и демонстрировать свои чувства. Правда, бывшие супруги все же поддерживают связь для воспитания общей дочери Дэйзи.