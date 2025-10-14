- Дата публикации
48-летний EL Кравчук заговорил о возможном будущем пополнении в семье: "Я все рассматриваю"
Певец говорит, что уже готов к отцовству.
Украинский певец EL Кравчук, который обычно неохотно делится подробностями личной жизни, неожиданно откровенно рассказал о своем возможном отцовстве.
Так, 48-летний артист признался, что на самом деле не исключает того, что может усыновить ребенка. EL Кравчук в интервью Суспільному предположил, что на такой шаг он может решиться уже после войны и подарить новую жизнь травмированным детям. И добавляет, что не учитывает свой паспортный возраст и готов строить семью, несмотря ни на что.
«Я все рассматриваю. Я понимаю, что после того, как закончится война, многие дети будут нуждаться во внимании взрослых. Возможно, будет такой проект у меня. Возможно, будет своя семья. Для меня возраст — понятие только для паспорта», — сказал EL Кравчук.
К слову, о романах EL Кравчука известно довольно мало. Ранее сам артист делился, что некоторые его отношения имели очень болезненные финалы. Тем не менее, он не теряет надежды познать счастье и встретить того самого человека, с которым построит семью. А пока исполнитель холост и не имеет детей.
