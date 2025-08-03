48-летний EL Кравчук заявил об обучении в университете и удивил причиной

EL Кравчук

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Украинский певец EL Кравчук рассказал детали о своей учебе на аспирантуре.

Звезда неожиданно поделился, что сейчас он совершенствует свои знания в университете и готовится к написанию докторской диссертации. По словам артиста, он получает образование на философском факультете, где имеет возможность исследовать психологию творчества в инклюзивной среде.

"Я еще учусь. Остался еще год. И это будет ответственный год, я буду писать докторскую работу. Это факультет философии. Но на этом факультете есть возможность исследовать психологию творчества. Например, работу с инклюзивными детьми, как с ними поставить спектакль в саду. И тот, кто ее ставит, должен все делать по технологии. Об этой технологии будет моя работа", — отметил EL Кравчук в интервью kp.ua.

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EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

В то же время певец признался, что решил пойти в университет не только для себя, но и ради мечты мамы, которая всегда хотела видеть его образованным.

"Пошел для себя и, пожалуй, для мамы. Она мечтала, чтобы я был образован. Когда она услышала об этой идее, была в восторге. Поэтому, пожалуй, даже больше для мамы это делаю. И это же классно, когда человек становится лучше и лучше", — пояснил исполнитель.

Напомним, недавно продюсер Потап рассказал о выезде 16-летнего сына Андрея за границу и рассекретил, где он будет учиться.