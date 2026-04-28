ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
643
Время на прочтение
1 мин

48-летний Том Харди на фоне серьезных проблем со здоровьем на длительное время уходит из кино

Звезда Голливуда снялся во втором сезоне сериала "Гангстерленд", и теперь якобы берет паузу в карьере.

Автор публикации
Валерия Сулима
Комментарии
Том Харди / © Associated Press

Известный голливудский актер Том Харди на фоне серьезных проблемы со здоровьем на длительное время уходит из кино.

По крайней мере, такой информацией владеет инсайдер издания Daily Mail. 48-летний артист снялся во втором сезоне сериала "Гангстерленд". Отмечается, что теперь актер берет паузу в карьере. Том Харди уходит из кино на длительное время. Пауза звезды Голливуда продлится несколько лет.

Причина такого решения - отдых от работы. Однако известно, что Том Харди страдает от серьезных проблем со здоровьем. К слову, многочисленные травмы на съемочных площадках, во время подготовки к ролям и участия в турнирах по боевым искусствам наложили свой отпечаток. Том Харди говорил, что его "тело разваливается на куски, и лучше не становится".

Однако также говорят, что пазу актер берет не только для того, чтобы восстановиться, но и чтобы провести время со своей семьей - женой и детьми. К слову, Том Харди является одним из востребованных актеров Голливуда, поэтому довольно часто исчезает на съемочной площадке. А во время длительной паузы актер сможет больше быть рядом с родными.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie