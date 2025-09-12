48-летний Вячеслав Довженко заинтриговал женитьбой на молодой возлюбленной

Вячеслав Довженко

Известный украинский актер Вячеслав Довженко заинтриговал второй женитьбой.

Артист не скрывает, что не одинок, однако подробностями личной жизни делится неохотно. Хотя на светские мероприятия Вячеслав Довженко и ходит с возлюбленной, но не торопится делиться их совместными фото. На проекте "Ранок у великому місті" актер объяснил это тем, что счастье любит тишину. Кроме того, возлюбленная артиста, которая является дизайнером костюмов, избегает публичности.

И все же Вячеслав Довженко приоткрыл занавес личной жизни. Артист заинтриговал женитьбой с молодой избранницей. Сейчас знаменитость планирует сделать предложение возлюбленной. Правда, когда это произойдет - не говорит, ведь это для девушки будет сюрпризом.

Вячеслав Довженко с возлюбленной / © instagram.com/sldovgenko

"Предложение планирую. Когда - не скажу, потому что это не будет сюрпризом", - заверил актер.

Отметим, Вячеслав Довженко рассекретил отношения с молодой возлюбленной в феврале 2024 года. Артист признался, что их свела работа. До этого актер в течение 17 лет состоял в браке с Ксенией Баша, с которой развелся в 2018-м. У бывших супругов есть двое сыновей - Василий и Иван.

