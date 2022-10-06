48-летняя актриса Хилари Суэнк объявила о беременности двойней

Так, звезда ленты "Крошка на миллион" и двукратная обладательница премий "Оскар" Хилари Суэнк призналась, что она впервые станет мамой.

Для 48-летней Суэнк это очень желанная и ожидаемая беременность. Более того, будущая мамочка призналась, что она ждет двойню. Счастливой новостью артистка поделилась в эфире Good Morning America, пишет People.

"Это то, чего я давно хотела, - я хочу стать мамой. И не одного, а двоих. Не могу в это поверить. Это такое благословение. Это настоящее чудо. Это невероятно", — сказала счастливая Суэнк.

Она также призналась, что сейчас на втором триместре беременности ее гардероб стал для нее тесен. Во время съемок нового проекта "Аляска Дейли", в котором задействована Хилари, костюмерам пришлось разрезать джинсы прямо на артистке.

Отметим, что Хилари Суэнк замужем за предпринимателем Филиппом Шнайдером, пара поженилась в 2018 году. Для актрисы это второй брак.

Хилари Суэнк с мужем Филиппом Шнайдером / Фото: Associated Press

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