48-летняя Алисса Милано похвасталась большой грудью

Актриса показала откровенный кадр.

Американская актриса Алисса Милано взбудоражила воображение фанатов довольно неожиданным контентом.

На странице в Instagram 48-летняя звезда сериала "Зачарованные" обнародовала фотографию, на которой появилась в белье. Знаменитость с легким мейком и распущенными волосами соблазнительно смотрела в камеру и похвасталась большой грудью.

Алисса Милано / instagram.com/milano_alyssa

"Это будет замечательная неделя. Дышите, улыбайтесь, повторяйте", — посоветовала подписчикам Алисса.

Со своей стороны, пользователи сделали кумиру комплименты. Так, они писали, что Милано потрясающе выглядит и у нее невероятные формы.

Идеальная

Ты роскошная

Вау! Какая красивая

Какие формы

Напомним, не так давно 63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой. Актриса дерзко позировала на камеру.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку