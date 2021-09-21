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48-летняя Алисса Милано похвасталась большой грудью

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48-летняя Алисса Милано похвасталась большой грудью

Алисса Милано / Associated Press

Актриса показала откровенный кадр.

Американская актриса Алисса Милано взбудоражила воображение фанатов довольно неожиданным контентом.

На странице в Instagram 48-летняя звезда сериала "Зачарованные" обнародовала фотографию, на которой появилась в белье. Знаменитость с легким мейком и распущенными волосами соблазнительно смотрела в камеру и похвасталась большой грудью.

Алисса Милано / © instagram.com/milano_alyssa
Алисса Милано / instagram.com/milano_alyssa

"Это будет замечательная неделя. Дышите, улыбайтесь, повторяйте", — посоветовала подписчикам Алисса.

Со своей стороны, пользователи сделали кумиру комплименты. Так, они писали, что Милано потрясающе выглядит и у нее невероятные формы.

  • Идеальная
  • Ты роскошная
  • Вау! Какая красивая
  • Какие формы

Напомним, не так давно 63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой. Актриса дерзко позировала на камеру.

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