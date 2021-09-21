48-летняя Алисса Милано похвасталась большой грудью

Актриса показала откровенный кадр.
Американская актриса Алисса Милано взбудоражила воображение фанатов довольно неожиданным контентом.
На странице в Instagram 48-летняя звезда сериала "Зачарованные" обнародовала фотографию, на которой появилась в белье. Знаменитость с легким мейком и распущенными волосами соблазнительно смотрела в камеру и похвасталась большой грудью.
"Это будет замечательная неделя. Дышите, улыбайтесь, повторяйте", — посоветовала подписчикам Алисса.
Со своей стороны, пользователи сделали кумиру комплименты. Так, они писали, что Милано потрясающе выглядит и у нее невероятные формы.
- Идеальная
- Ты роскошная
- Вау! Какая красивая
- Какие формы
Напомним, не так давно 63-летняя Шэрон Стоун показалась в купальнике и ошеломила фигурой. Актриса дерзко позировала на камеру.