48-летняя Елена Кравец раскрыла секреты ухода за собой и какие процедуры красоты делает

Елена Кравец

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец, которая недавно раскритиковала Олега Винника, рассекретила собственные процедуры по уходу.

По словам звезды, она в свое время отказалась от уколов красоты и не делала никаких пластических операций. Но своей красоте обязывается домашнему уходу и аппаратным процедурам. Более того, Елена убеждена, что прекрасному виду также способствует забота о своем корпусе, в частности остеопатическая эстетика.

"Очень тщательно подхожу к выбору домашнего ухода. Не балуюсь с кислотами, потому что моя кожа их плохо переносит. А из процедур – не делаю никаких инъекций, предпочитаю аппаратные уходы, безигольный rf-лифтинг, смассу. Плюс доверяю остеопатической эстетике, остеопатической работе с лицом, шеей, осанкой, скелетом, тазовым дном, со стопами. Это биомеханика. Ты никуда от нее не денешься. Для меня пластическая операция – это последний шаг. Когда все уже остеопаты, косметологи уже все", — поделилась Кравец в проекте "Терапія Красою".

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Елена Кравец

Также свое свободное от работы время актриса посвящает легкому спорту: "Не фанатично. Я могу расстелить коврик и заняться пилатесом дома. Еще в мою жизнь входит гормональная йога – очень легкие упражнения, которые запускают работу лимфоузлов и суставов. Я не о нагрузках, не моя тема. И мне хватает. Думаю, что нужно начать бегать, но никак не начну".

Напомним, недавно Тина Кароль рассекретила два главных правила, которые ей помогают худеть.