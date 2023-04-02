48-летняя Ева Лонгория в облегающем наряде показала, как держит себя в форме

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория в свои 48 лет выглядит просто безупречно.

Секрет подтянутой формы и стройной фигуры актрисы очень прост. Ева много времени уделяет тренировкам в спортзале и ведет активный образ жизни.

На своей странице в Instagram Лонгория продемонстрировала, как умело "таскает" железо с тренером на одном из занятий. В черном облегающем наряде актриса показала, как упорно занимается на разных тренажерах и разным спортивным инвентарем, чтобы иметь идеальную форму.

"Каждый день — это возможность стать лучшей версией себя. Не упусти ни одного!", — мотивировала своих поклонников Лонгория.

Напомним, недавно Лонгория показала своим подписчикам, как выглядит на самом деле ее жизнь вне социальных сетей.

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