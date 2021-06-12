48-летняя Хайди Клум чуть прикрыла пышную грудь откровенным платьем

Звезда поделилась соблазнительными фото.

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая ранее похвасталась роскошным телом в миниатюрном купальнике, снова порадовала фанов соблазнительными фото.

В своем Instagram знаменитость добавила игривые снимки. Так, на одном из них в белом летнем платье в сетку модель демонстрирует свои длинные ножки и стройную талию.

instagram.com/heidiklum

На других фотографиях звезда с взъерошенными волосами, прикрыв глаза и прижавшись к зеркалу, показала загорелое тело и засветила грудь.

instagram.com/heidiklum

Подборку снимков в своем фотоблоге Хайди разбавила игривыми фотографиями. Так, на них она сфотографировала себя с детским хвостиком на голове и солнцезащитных очках.

instagram.com/heidiklum

Напомним, не так давно Хайди Клум поделилась откровенным видео. В ролике звезда в бикини эротично покрутила бедрами на камеру.

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