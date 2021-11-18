48-летняя Хайди Клум топлес позировала перед окном и засветила грудь

48-летняя Хайди Клум топлес позировала перед окном и засветила грудь

Звезда похвасталась роскошным телом.

У немецкой супермодели Хайди Клум очень привлекательная и стройная фигура.

Звезда в очередной раз это продемонстрировала, опубликовав в своем Instagram серию новых фотографий. К слову, знаменитость позировала перед окном, повернувшись спиной к камере. Хайди топлес в коротких шортиках с высокой талией похвасталась упругими ягодицами.

Хайди Клум топлес / instagram.com/heidiklum

Пикантные места звезда прикрыла рукой, впрочем, Хайди все же засветила свою пышную грудь.

Фото знаменитость решила не подписывать, также модель скрыла возможность комментировать ее пост. Впрочем, фанаты однозначно засыпали бы ее комплиментами касательно внешнего вида.

Хайди Клум топлес / instagram.com/heidiklum

Отметим, 48-летняя звезда отдыхает со своим мужем, Томом, на острове Миконос.

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