48-летняя Хайди Клум в мини-шортах энергично потрусила ягодицами

Модель развлеклась на отдыхе.

Немецкая супермодель Хайди Клум активно проводит время на отдыхе.

Так, 48-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором продемонстрировала свои "хореографические" навыки.

В ролике Хайди в лифе от бикини и минишортах энергично под музыку потрусила ягодицами на камеру и продемонстрировала упругий пресс.

"Привет понедельник", — отметила в фото модель.

Как известно возможность комментировать публикации звезда отключила, так как думают ее поклонники по поводу таких танцев неизвестно.

Напомним, не так давно Хайди Клум чуть прикрыла пышную грудь откровенным платьем. Звезда поделилась соблазнительными фото.

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