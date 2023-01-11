48-летняя Хилари Суэнк поделилась, как протекает ее первая беременность

Звезда ленты "Малышка на миллион", голливудская актриса Хилари Суэнк рассказала, как протекает ее первая беременность.

В частности, 48-летняя артистка сейчас находится на третьем триместре беременности, так что уже вскоре впервые станет мамой.

Беременная двойней Хилари рассказала, что поначалу ей было нелегко, ведь ее сильно мучил токсикоз. Также знаменитости постоянно хотелось фруктов. Как вспомнила Суэнк, ее коллеги по сцене, которые не знали о ее особом состоянии, удивлялись, как она за день может съесть 10 гранатов и 50 груш.

Хилари Суэнк с мужем / Фото: Associated Press

"Первые 16 недель у меня была сильная утренняя тошнота. Все, что я хотела, это фрукты. Это не так необычно. Я знаю, это не похоже на соленые огурцы, погруженные в арахисовое масло, но это слишком много фруктов. Когда одна из моих коллег узнала, что я беременна, она такая: "О, поэтому ты ешь 10 гранатов в день и 50 груш". Я просто не могла есть ничего, кроме фруктов. Я знала, что мне нужен был белок, поэтому я добавляла немного арахисового масла к яблокам", — поделилась знаменитость в разговоре с Джеймсом Корденом.

Также знаменитость добавила, что во время своей беременности поняла, какие на самом деле женщины – супергерои.

"Мне кажется, что женщины — это супергерои. Что делают наши тела? У меня возникло такое, как новое уважение. Я имею в виду, я люблю женщин, всегда любила женщин, но теперь я себе думаю: "Вау, мы можем это сделать !", — поделилась Суэнк.

Напомним, о беременности Хилари Суэнк стало известно в октябре прошлого года. Актриса впервые забеременела и сразу двойней. Отцом детей стал муж Хилари – предприниматель Филипп Шнайдер.

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