48-летняя Хилари Суэнк полностью обнажилась и показала свой огромный животик

Артистка, когда еще была беременна, устроила откровенный, но одновременно нежный фотосет.

Звезда ленты "Малышка на миллион", голливудская актриса Хилари Суэнк уже родила двойняшек, однако контентом беременной продолжает делиться.

Во время беременности знаменитость сделала немало фото и видео, в том числе пикантных. Так что сейчас Хилари делится ими в фотоблоге. В этот раз актриса опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала полностью обнаженной. На фото Хилари демонстрировала свой огромный животик. Как призналась звезда, она находилась на 27 недели беременности.

"Спасибо фотографу, что зафиксировал один из моих любимых моментов: беременность. Я здесь на 27 с половиной недели беременности", — поделилась знаменитость.

Беременная Хилари Суэнк / Фото: instagram.com/hilaryswank

Отметим, Хилари Суэнк впервые стала мамой в 48 лет. Знаменитость родила сразу двойняшек – мальчика и девочку. Отец детей – предприниматель Филипп Шнайдер. Пара состоит в браке с 2018 года.

О беременности Хилари стало известно в октябре прошлого года. Долгое время актриса скрывала, что в положении. Однако когда призналась, то охотно делилась, как протекает ее первая беременность.

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