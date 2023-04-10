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48-летняя Хилари Суэнк впервые стала мамой и показала своих двойняшек

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
1 мин
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48-летняя Хилари Суэнк впервые стала мамой и показала своих двойняшек

Хилари Суэнк / Фото: Associated Press

Артистка рассекретила пол новорожденных детей.

Звезда ленты "Малышка на миллион", голливудская актриса Хилари Суэнк поделилась с поклонниками радостной новостью.

В своем Instagram артистка рассказала, что впервые стала мамой. 48-летняя знаменитость родила двойню – мальчика и девочку. Как призналась звезда, роды были сложными, однако это стоило того, чтобы взять детей на руки.

"Это было нелегко. Но мальчик и девочка того стоят. Счастливой Пасхи!" – поделилась актриса.

Хилари Суэнк с двойняшками / © instagram.com/hilaryswank
Хилари Суэнк с двойняшками / Фото: instagram.com/hilaryswank

Знаменитость также уже показала первое фото двойняшек. Правда, их лицо счастливая мамочка спрятала.

Напомним, Хилари Суэнк сообщила о беременности в октябре прошлого года. Отцом двойняшек стал предприниматель Филипп Шнайдер, за которого актриса вышла замуж в 2018 году. Будущая мамочка с удовольствием делилась контентом о ее беременности. Она показывала большой животик и делилась подробностями самочувствия.

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Дата публикации
Просмотры
582
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