48-летняя известная украинская актриса после развода закрутила новый роман и рассказала о возлюбленном

Артистка также раскрыла, почему не сложились ее два брака.

Известная украинская актриса театра и кино Наталья Музычко рассекретила, что после развода сейчас не одинока и находится в отношениях.

48-летняя артистка была дважды замужем, однако в романтической истории не было счастливого конца. Как признается Музычко, впервые она пошла под венец слишком юной, ей было всего 19 лет. Это не способствовало отношениям. Со вторым мужем у актрисы отличались ценности, так что они не могли быть вместе.

Наталья Музычко/Фото:instagram.com/nataliia_muzychko

"Для разводов были предпосылки. В первый брак я шла очень юной личностью, мне было 19 лет. Во втором браке наши ценности с мужем отличались, поэтому мы не смогли быть вместе. Всю жизнь прожить с одним мужчиной у меня, к сожалению, уже не получится", — рассказала актриса в интервью "Униану".

Наталья Музычко говорит, что для нее главное, чтобы с любимым мужчиной было рядом комфортно, чтобы совпадали ценности, но вкусы отличались. В частности, для артистки также важно, чтобы в отношениях было взаимопонимание. Актриса добавила, что именно такой мужчина сейчас рядом с ней.

Наталья Музычко/Фото:instagram.com/nataliia_muzychko

"Мне должно быть комфортно с мужчиной, чтобы ценности совпадали, а вкусы были в чем-то разные. Чтобы мы дополняли друг друга, мы были лучшими друзьями, любовниками и партнерами по жизни. И такой мужчина сейчас есть, я нахожусь в отношениях", — добавила артистка.

Отметим, Наталья Музычко была дважды замужем. От предыдущих отношений она воспитывает троих детей – дочерей Юлию и Викторию и сына Егора.

Напомним, недавно голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в новом романе. Говорят, что знаменитость находится в отношениях с известным британским рэпером.

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