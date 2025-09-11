48-летняя Камалия удивила неожиданными планами с экс-супругом

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия поделилась планами на ближайшее время со своим бывшим мужем Мохаммадом Захуром.

Экс-супруги вместе отправятся в совместное путешествие, о котором до этого не было известно. Интересно, что на этот раз их дети не поедут вместе с ними — звезда и бизнесмен проведут время вдвоем. Девочки вместе с классом отправятся в Буковель на осенние каникулы.

"Детки наши поедут со школой на осенних каникулах в Буковель, а мы поедем в Испанию вместе с Захуром, там будет встреча с нашими друзьями. Вот такой секрет", — отметила Камалия.

Мохаммад Захур с Камалией / © instagram.com/kamaliyaofficial

О планах певицы стало известно во время празднования 20-летия ТаблоID. Именно там звезда вместе с Захуром появились на ивенте и согласились раскрыть маленькую деталь будущего путешествия. Несмотря на то, что пара уже не вместе, они сохраняют дружеские отношения и умеют находить время для совместного отдыха, оставляя пространство для личной жизни каждого.

Напомним, недавно Камалия и ее экс-супруг вместе организовали дочерям день рождения. Именинницы отметили 12 лет в кругу семьи.