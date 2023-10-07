48-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжа и фотошопа на честном фото

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками, что недавно отдохнула в одном из SPA-комплексов в Сходнице на Прикарпатье.

На странице в Instagram артистка разместила короткий ролик, в котором отчиталась, как прошел ее мини-отпуск. В видео Могилевская предстала без грамма косметики и продемонстрировала свою естественную красоту.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья поделилась, что она прекрасно провела время в комплексе, здесь артистка посетила медицинский центр, полакомилась вкусной украинской кухней, полюбовалась красотой Карпат:

"По вашим просьбам, буду делиться с вами своими впечатлениями и открывать для вас новые места. Благодаря своей профессии я много гастролирую и путешествую по стране, и всегда останавливаюсь на отдых. Сегодня хочу вам рассказать о новом месте, которое я открыла для себя", – заинтриговала Могилевская.

Наталья Могилевская отдохнула в Сходнице / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно коллега Наталии Могилевской, певица Ирина Билык также делилась своим селфи, на котором предстала без макияжа и фотошопа. Артистка получила много комплиментов от поклонников в адрес своего внешнего вида.

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