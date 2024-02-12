48-летняя Наталья Могилевская восхитила своим мастерством катания на коньках

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила своим мастерством катания на коньках.

Так, звезда опубликовала у себя в Instagram видео, на котором в шубе и джинсах катается на коньках. В кадре улыбающаяся Наталья предстает на одном из киевских катков. К слову, певица восхитила поклонников своим умением делать сложные движения на льду и продемонстрировала таланты под собственную композицию.

Вокруг артистки видны зимние декорации и огоньки, создающие сказочную атмосферу на видео.

Наталья Могилевская восхитила умением кататься на коньках

"Говорят, первые 48 лет детства для девочки самые сложные", – пошутила под кадрами звезда.

В свою очередь, фанаты под впечатлениями от способностей Могилевской, отметили в комментариях, что она будто сияет от счастья. Поэтому, засыпали знаменитость комплиментами:

Сразу видно, что вы наконец-то реально счастливы. У вас совсем другой взгляд стал. Вы светитесь от счастья. Вашим деткам повезло с мамой, Вы замечательная

Как профессионально катаетесь на коньках!

Ого, Наталочка, талантливый человек – талантлив во всем

Какая задорная! Наталья просто мастер спорта по катанию на коньках

Напомним, недавно Наталья Могилевская стала жертвой мошенников и рассказала, что случилось.

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