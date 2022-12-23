48-летняя Пенелопа Крус топлесс в одних трусах предстала на обложке журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус порадовала своих поклонников провокационной фотосессией.

Так, звезда украсила новогоднюю обложку глянца Dust. На фотографии, которой Крус поделилась в Instagram, она позирует топлесс в одних трусах. Бюст артистка игриво прикрывает руками, стоя к камере спиной.

Обольстительности образу 48-летней Пенелопы добавляют распущенные волосы и яркий макияж. "Счастливого Рождества!" – коротко подписала кадр артистка.

В свою очередь, поклонники звезды поделились на два лагеря. Одни были ошеломлены красотой кумира: "вот это вид в 48!", "словно девочка, просто невероятная!", "это просто самая сексуальная женщина в мире".

Впрочем были и те, которые заподозрили Крус в чрезмерном фотошопе: "сколько лет этой фотографии?", "ей что, 14?", "зачем так много фотошопа", "ты слишком худая", "пожалуйста, накормите ее кто-то" .

Напомним, что недавно коллега Пенелопы Крус, звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано показала свое честное фото без фильтров и фотошопа. Естественной красотой актриса похвасталась в день своего 50-летия.

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