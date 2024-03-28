48-летняя известная украинская певица впервые выходит замуж

Алена Гребенюк призналась, чем занимается ее избранник, и почему она не мечтает о свадьбе.

Украинская оперная певица Елена Гребенюк впервые рассказала о своем статусе невесты и как познакомила нового возлюбленного со своей мамой.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" исполнительница призналась, что уже долгое время проживает совместно с возлюбленным, с которым она познакомилась во время полномасштабного вторжения на Пасху. Интересно, что дочь Елены, Елизавета, проживает отдельно от них вместе с бабушкой.

"У меня есть любимый человек. Мы живем отдельно. Елизавета не захотела с нами жить и она живет с бабушкой. То есть я живу с возлюбленным отдельно, а мама с Лизой живут отдельно. Мы познакомились на Пасху. Я предложила посвятить пасху. На следующий день мы решили встретиться. Мы жили в одном доме много лет, но мы не виделись. Наш общий друг наш познакомил", - призналась Алена Гребенюк.

Алена Гребенюк с дочерью. Фото: Facebook Алены Гребенюк

Через некоторое время избранник оперной певицы сделал ей предложение и она ответила взаимностью. Впрочем, о свадьбе Алена пока не задумывается, ведь считает это не ко времени:

"Мне уже сделали предложение, но мы решили отложить, потому что сейчас неуместно. Но предложение приняла. Я официально невеста. О свадьбе я уже однажды мечтала в своей жизни и больше не хочу. Все сложится так, как сложится. Я когда-то очень мечтала о свадьбе и потом спустя некоторое время моего возлюбленного не стало. Ничего не предвещало, что его не станет, но его не стало", - прокомментировала артистка.

Алена Гребенюк. Фото: Facebook Алены Гребенюк

Также исполнительница поделилась, что ее младший избранник по имени Ярослав работает автодорожником. И добавила, что возлюбленный уже знаком с ее мамой и они прекрасно поладили между собой:

"Он младше меня. Он автодорожник. Это категория мужчин, которые могут все. Поэтому я могу прийти домой и у меня есть ужин. Я не хотела знакомить Ярослава с мамой, но он очень настаивал. Прихожу, а они анекдоты, интересные истории друг другу рассказывают. У возлюбленного очень замечательное чувство юмора и у мамы. А потом он спрашивает: "Ниночка Степановна, можно ли забрать у Вас вашу Аленушку?". А она говорит: "Это Аленочка решает". А я сказала, что можно попробовать. И уже восемь месяцев мы живем вместе недалеко от родителей", - добавила Алена.

Напомним, недавно певица Алина Гросу заинтриговала, что во второй раз вышла замуж. Исполнительница даже намекнула, что ее мужем стал известный российский актер.

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