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48-летняя Виктория Бекхэм в нежно-розовом платье собственного дизайна похвасталась стройной талией

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1396
Время на прочтение
1 мин
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48-летняя Виктория Бекхэм в нежно-розовом платье собственного дизайна похвасталась стройной талией

Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Знаменитость готовит новую коллекцию.

Дизайнер и экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм увлекла поклонников нежным образом.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями. На фото Виктория позировала в длинном платье нежно-розового цвета на тонких бретельках, которое украшали изящные рюши. Одежды удалось выделить формы Бекхэм и ее стройную талию.

Виктория Бекхэм / © instagram.com/victoriabeckham
Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Новыми фотографиями Виктория хотела привлечь фанатов к своей новой коллекции, которую вскоре увидит свет.

"Утренняя примерка в понедельник. Новая летняя коллекция для особых случаев уже скоро", – подписала кадры Бекхэм.

Поклонники Posh отметили в комментариях, что 48-летняя знаменитость выглядит великолепно.

  • Вау! Это платье просто супер!
  • Самая красивая из всех!
  • Имеешь отличный вид!
  • Такая стройная и такая грациозная!

Напомним, недавно фаны осудили Викторию Бекхэм из-за ее поздравления к невестке Николаю Пельтцу в день рождения.

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Дата публикации
Просмотры
1396
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