48-летняя Виктория Бекхэм в нежно-розовом платье собственного дизайна похвасталась стройной талией

Знаменитость готовит новую коллекцию.
Дизайнер и экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм увлекла поклонников нежным образом.
Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями. На фото Виктория позировала в длинном платье нежно-розового цвета на тонких бретельках, которое украшали изящные рюши. Одежды удалось выделить формы Бекхэм и ее стройную талию.
Новыми фотографиями Виктория хотела привлечь фанатов к своей новой коллекции, которую вскоре увидит свет.
"Утренняя примерка в понедельник. Новая летняя коллекция для особых случаев уже скоро", – подписала кадры Бекхэм.
Поклонники Posh отметили в комментариях, что 48-летняя знаменитость выглядит великолепно.
- Вау! Это платье просто супер!
- Самая красивая из всех!
- Имеешь отличный вид!
- Такая стройная и такая грациозная!
Напомним, недавно фаны осудили Викторию Бекхэм из-за ее поздравления к невестке Николаю Пельтцу в день рождения.
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