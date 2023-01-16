48-летняя Виктория Бекхэм в нежно-розовом платье собственного дизайна похвасталась стройной талией

Дизайнер и экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм увлекла поклонников нежным образом.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями. На фото Виктория позировала в длинном платье нежно-розового цвета на тонких бретельках, которое украшали изящные рюши. Одежды удалось выделить формы Бекхэм и ее стройную талию.

Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Новыми фотографиями Виктория хотела привлечь фанатов к своей новой коллекции, которую вскоре увидит свет.

"Утренняя примерка в понедельник. Новая летняя коллекция для особых случаев уже скоро", – подписала кадры Бекхэм.

Поклонники Posh отметили в комментариях, что 48-летняя знаменитость выглядит великолепно.

Вау! Это платье просто супер!

Самая красивая из всех!

Имеешь отличный вид!

Такая стройная и такая грациозная!

Напомним, недавно фаны осудили Викторию Бекхэм из-за ее поздравления к невестке Николаю Пельтцу в день рождения.

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