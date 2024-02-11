48-летняя звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова оказалась под капельницами в больнице

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова показалась в больнице после операции.

В сторис на своей странице в Instagram знаменитость показалась в стенах медицинского учреждения. Так, в палате Литвинова запечатлела момент, как у нее в руке стоит капельница. К слову, ранее в фотоблоге кулинарный эксперт уже показывалась на медицинской койке в специальном халате перед подготовкой к операции.

Впрочем, раскрывать причины появления в больнице Татьяна не стала. Однако, уже после хирургического вмешательства знаменитость рассказала, что все хорошо. В частности, он постепенно возвращается к нормальной жизни и восстанавливается. И даже нашла силы рассказать о своих благотворительных делах.

Татьяна Литвинова в больнице / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Мои хорошие, со мной все хорошо. Спасибо каждому за добрые слова. Я восстанавливаю силы после операции", - обратилась к своим подписчикам Литвинова.

Напомним, недавно украинский боксер и звездный тренер Вячеслав Узелков также испугал поклонников видео, где лежит под капельницей в больнице и рассказал о критическом состоянии.

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