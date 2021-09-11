48-летнюю Кейт Бекинсейл срочно госпитализировали в больницу — СМИ

Звезда сейчас находится в Лас-Вегасе.

Американская актриса Кейт Бекинсейл, которая не так давно озадачила фанов странным видео, была госпитализирована в больницу Лас-Вегаса.

Известно, что звезда почувствовала острую боль в спине в пятницу около 10:30 утра. Актрису срочно отвезли в больницу. Сейчас 48-летняя Кейт все еще находится в отделении неотложной помощи, а ее состояние непонятно. Сама актриса пока никак не прокомментировала свою госпитализацию.

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Как пишет TMZ, Бекинсейл прилетела в город на съемки фильма около недели назад. Подробности того, как звезда, возможно, получила травму сих пор неизвестны.

Отметим, в января 2019 года артистка уже лежала в больнице. В тот раз у звезды лопнула киста яичника, и ее также срочно госпитализировали.

Напомним, не так давно Кейт Бекинсейл разошлась с бойфрендом. Она отписалась от парня в Instagram и удалила все совместные с ним снимки.

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