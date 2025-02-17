48-летнюю Шакиру срочно госпитализировали в больницу прямо перед концертом

Колумбийскую певицу Шакиру срочно госпитализировали в больницу.

Произошло это перед концертом. 48-летняя исполнительница должна была выступить в Перу. Однако за день до события певица была вынуждена обратиться за помощью к медикам, которые приняли решение госпитализировать ее в больницу. На следующий день Шакире не стало лучше. В таком состоянии врачи строгого запретили ей выступать на сцене, так что артистке пришлось отменить концерт.

"Мне досадно сообщать вам всем, что мне пришлось пойти в больницу из-за проблем с животом, и сейчас я госпитализирована. Врачи, под чьим наблюдением я сейчас нахожусь, сообщили, что я не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать. Я очень грущу, что не смогу выйти на сцену. Я с нетерпением ждала встречи со своими невероятными поклонниками в Перу", поделилась артистка в фотоблоге.

Шакиру госпитализировали в больницу / Фото: Instagram.com/shakira

Шакира не стала вникать в подробности и рассказывать, какие проблемы со здоровьем ее тревожат. Артистка лишь коротко отметила, что у нее неприятности с желудком. Поэтому сейчас певица лечится и надеется, что ее вскоре выпишут из больницы. Также исполнительница успокоила фанатов у Перу и заверила, что концерт состоятся, а ее команда уже работает над выбором новой даты.

"Я надеюсь, что меня выпишут, и я поправлюсь, чтобы я могла выступать. Моя команда и промоутеры уже работают над новой датой, чтобы сообщить вам. Спасибо всем за понимание, я вас всех люблю", — обратилась к фанатам артистка.

Напомним, недавно Шакира праздновала 48-летие. Исполнительница показывала, как провела особенный день в компании сыновей от бывшего избранника, футболиста Жерара Пике.

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