49-летний Максим Галкин отрастил бороду и длинную шевелюру и ошеломил молодым видом

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин кардинально сменил образ и ошеломил молодым видом.

Артист опубликовал новые кадры в Instagram, где он рекламировал свои предстоящие зимние концерты. Однако пользователи обратили внимание на новый образ 49-летнего Максима Галкина.

На кадрах юморист предстал в кожаном плаще, с шарфом и шапкой, из-под которой виднелась длинная и густая шевелюра. Кроме того, Макс Галкин отрастил бороду, чем добавил образу брутальности.

В комментариях пользователи сразу же начали засыпать комика комплиментами. Одни были просто потрясены, что Максиму Галкину 49 лет, ведь он выглядит значительно моложе. Другие отмечали, что знаменитости очень сильно идет новый образ.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

В смысле ему в этом году будет 50? Чувствуется будто 35-40!

Новый образ просто непревзойденный!

Вы просто роскошно выглядите!

Отметим, Максим Галкин после начала полномасштабной войны сразу же осудил захватническую политику путина и вторжение РФ в Украину. Артист вместе с женой Аллой Пугачевой покинул Россию и поселился за границей. В соцсетях юморист осуждает преступления оккупантов на украинских землях.

