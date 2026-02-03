- Дата публикации
49-летний Максим Галкин посветил стальными мышцами и произвел фурор своим новым видом
Юморист показал, как проходит его отдых в Куршевеле. Однако пользователи обратили внимание на совсем другое.
Российский шоумен Максим Галкин произвел фурор в Сети своим новым образом.
Юморист сейчас наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте в Куршевеле. Конечно же, в своем Instagram комик делится кадрами из отпуска, где показывает, как проводит время. Однако пользователи обратили внимание на совсем другое.
Максим Галкин опубликовал серию фотографий, среди которых были и его селфи в ванной. Шоумен на снимках демонстрировал свою физическую форму. Похоже, юморист упорно тренируется, ведь у него просто стальные мышцы.
Пользователи в комментариях не сдерживались. 49-летнего Максима Галкина просто засыпали комплиментами. Некоторые в шутку писали, что завидуют его жене - певице Алле Пугачевой.
У меня давление уже скачет, а мне всего 29. Пощадите!
Мы еще от вашего внешнего вида в одежде не отошли, а вы уже раздеваться начали.
Вот так отпускаешь мужа покататься на лыжах с детьми, а он устраивает пожар в социальных сетях.
Напомним, недавно Максим Галкин разнес Россию, которая пытается вызвать гуманитарную катастрофу в Украине. Юморист также поддержал украинцев.