49-летний Орландо Блум встречается с моделью, которая младше его на 21 год: звезда больше не скрывает их роман

Орландо Блум / © Associated Press

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Британский актер« » Орландо Блум после разрыва с певицей Кэти Перри завязал роман с 28-летней швейцарской моделью Луизой Леммель — новые отношения актера уже активно обсуждают в Сети.

После завершения многолетних отношений с Кэти актер вновь оказался в центре внимания. 49-летнего артиста заметили рядом с молодой моделью. Речь идет о Луизе Леммель, уроженке Швейцарии. Пара вместе появилась на публике в Италии. Их появление только усилило слухи о возможном романе. Звезды пока официально не комментируют свой статус.

Орландо Блум / © Associated Press

Как сообщает HELLO!, Блума и Леммель сфотографировали в Милане 22 июня во время Недели мужской моды. Они проводили время вместе после того, как актер посетил презентацию новой коллекции бренда Tod’s.

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Интерес к возможному роману возник ещё зимой. В феврале пару заметили после Суперкубка в Санта-Кларе, Калифорния: они выходили вместе, обнимались и вели себя очень непринуждённо.

Луиза Леммель сделала успешную карьеру в мире моды. Она родилась в Цюрихе и начала работать моделью ещё в 16 лет после участия в конкурсе Elite Model Look. Впоследствии девушка получила образование по специальности «психология» в Великобритании и работала в главных модных столицах — Париже, Милане и Лондоне.

Луиза Ламмель

Отметим, что Орландо Блум и Кэти Перри объявили о расставании в июле 2025 года после почти десяти лет совместной жизни. Бывшая пара также воспитывает общую дочь Дейзи Дав и заявляла, что её благополучие остаётся для них главным приоритетом.

Напомним, недавно Кэти Перри застали застрастными поцелуями с Джастином Трюдо.

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