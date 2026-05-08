49-летний сын Шер публично пожаловался, что мать больше не обеспечивает его финансово

Сын американской певицы Шер Элайджа Блу пожаловался, что звездная мать прекратила его финансово поддерживать, из-за чего он оказался в сложном положении на фоне судебных споров с бывшей женой.

49-летний сын артистки сейчас участвует в судебном процессе с экс-избранницей. Он пытается добиться отмены решения о выплате алиментов в размере шесть с половиной тысяч долларов ежемесячно. По словам Элайджи, ранее часть расходов покрывала его мать, однако теперь помощь прекратилась. Единственным стабильным доходом мужчина называет средства из трастового фонда отца. Ежемесячно он получает десять тысяч долларов, но после уплаты налогов сумма существенно уменьшается. Именно поэтому, говорит сын певицы, алименты фактически лишают его денег на жизнь — остается

В то же время мужчина настаивает, что из-за финансовых обязательств перед бывшей женой он не может покрывать собственные базовые потребности. Судебный конфликт между экс-супругами продолжается, а ситуация все больше привлекает внимание американских таблоидов.

Известно, что Элайджа Блу — младший сын Шер от музыканта Грегга Оллмана. В последние годы он неоднократно оказывался в центре публичных семейных конфликтов и проблем с зависимостями, о которых писала пресса.

