49-летний Василий Вирастюк, изменивший своей жене с младшей возлюбленной, стал отцом в четвертый раз

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк встретил новую любовь и в четвертый раз стал отцом.

Как оказалось, Василий еще задолго до скандального развода со второй женой Инной, с которой был в браке 15 лет, закрутил новый роман. Его девушкой стала на 11 лет младшая Ирина. У пары девять месяцев назад родился сын, которого назвали Владимиром. Как признается нардеп, их отношения завязались прямо во время того, как его экс-жена с их детьми уехала за границу во время войны.

"Четвертый сын, Владимир. Сейчас ему будет девять месяцев. У меня новые отношения больше года. Отношения начались, когда жена уехала за границу и находилась там. Считаю это изменой. Как говорится, клин клином. Потому что я тот поступок (переезд за границу жены с детьми – прим. ред.) воспринял как измену с ее стороны, потому что она сделала по-своему. Гражданскую жену зовут Ирина. На 11 лет младше. Пока я влюблен и счастлив, несмотря на суды и давления. Наверное, я был виноват в том, что отпустил ее (бывшую жену – прим. ред.) за границу. Надо было настаивать на том, чтобы никуда не ехать. Потому что в этом не было нужды. Она уперлась, потому что ее мама обо всем договорилась в Праге. И тогда последовал этот раскол. Была злоба. Она меня не послушалась. Она сделала так, как мама ей сказала", – рассказал Вирастюк в интервью Славе Демину.

Василий Вирастюк с экс-женой Инной / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Кроме того, стронгмен признается, что помешали счастливой супружеской жизни с Инной разные взгляды на воспитание детей.

"На чем мы не сошлись – разные взгляды на воспитание детей. Я всегда стоял на том, что с детьми нужно общаться. Если есть конфликт, то всегда нужно выслушать и узнать две стороны. Поэтому я всегда разговаривал. А моя жена без компромиссов. Ее подход – "вытащила саблю и руби, не разбираясь". Зашло ей в уши и все, никакого фактического анализа. А анализируем всегда, когда приезжает папа или в пути папа примиряет обе стороны. Потому что так, чтобы была "заруба", такого не было. Все происходило вокруг воспитания детей", – обьяснил нардеп.

Василий Вирастюк с семьей / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

В настоящее время экс-жена знаменитости уже долгое время проживает с детьми в Украине в его квартире в Киеве. Интересно, что пара до сих пор пересекается в общей квартире, приобретенной Василием еще в первом браке.

"Я приезжаю на работу в свою квартиру в Киеве. Это моя квартира, на которую она не может претендовать, потому что она была приобретена еще во время первого моего брака. Однако она не хочет оттуда уезжать. А я не имею возможности где-то что-то арендовать, чтобы проживать в Киеве. Поэтому я приезжаю к себе в квартиру, где есть мои дети. Просто проживаю в другой комнате, 120 квадратов. Мы пересекаемся", – добавил знаменитость.

Отметим, что Василий Вирастюк состоял в браке со второй женой около 15 лет. Впрочем, супруги до сих пор находятся в статусе женатых и не могут разойтись из-за трудностей в суде, связанных с военным положением. Пара воспитывает двух общих детей: 16-летнего Олега и 8-летнего Сашу. Кроме того, у Василия есть 20-летний сын Адам от первого брака, который проживает отдельно от всей семьи.

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