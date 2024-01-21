49-летний звезда сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился и показал фото со сказочной свадьбы

Знаменитость женился еще две недели назад, однако не торопился это рассекречивать.

Американский актер Джош Рэднор, который прославился благодаря роли архитектора Теда Мосби в сериале "Как я встретил вашу маму", женился.

Для 49-летнего артиста это первый брак. Избранницей знаменитости стала психолог Джордана Джейкобс, с которой он начал встречаться в 2022 году. Радостной новостью Рэднор поделился в своем Instagram. Правда, их свадьба состоялась еще две недели назад, однако актер не торопился рассекречивать это.

Джош Рэднор женился / Фото: instagram.com/joshradnor

"Я женился! Две недели назад. Когда была "небольшая" метель. Это были невероятные снежные выходные, наполненные блаженством. Безгранично благодарен людям, которые разделили с нами этот день, но больше всего — Джордане. Я не могу поверить, что у меня получилось назвать эту чрезвычайную женщину своей женой", — прокомментировал актер.

Джош Рэднор женился / Фото: instagram.com/joshradnor

Звезда "Как я встретил вашу маму" также показал, какой была их свадьба. Кстати, вокруг была куча снега, поэтому атмосфера была по-настоящему сказочной. Локация была украшена гирляндами и сухоцветами. Джордана выбрала пышное белое платье и фату, а Джош – коричневый костюм и белую рубашку.

Джош Рэднор женился / Фото: instagram.com/joshradnor

Напомним, недавно стало известно, что украинский ведущий Александр Попов женился. Шоумен уже рассказал о своей избраннице и признался, как они познакомились.

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