49-летняя экс-жена Кличко посветила упругим прессом в мини-бикини в волнах моря

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова похвасталась подтянутой фигурой в мини-бикини.

49-летняя певица запостила в своем Instagram видео, где улыбающейся бежит по волнам моря. Егорова одета в белое бикини, которое позволило рассмотреть ее стройные формы и прокачанный пресс.

Экс-жена Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Видео Наталья подписала: "Я думаю, что влюбленность в жизнь – это ключ к вечной молодости". И, судя по внешнему виду бывшей Кличко, с ней трудно поспорить.

Экс-жена Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

В свою очередь, поклонники Егоровой завалили ее комплиментами: "Эта женщина родила троих детей! Просто красавица", "Наталья, вы – огонь!", "Вы прекрасна и снаружи, и внутренне", "прекрасная фигура".

Отметим, что о разводе с Наталией Егоровой Виталий Кличко сообщил в августе прошлого года. Супруги пробыли в браке 25 лет. У них трое общих детей – сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория. Егроова уже очень долгое время проживает в Германии, в то время как Виталий Кличко все время в Украине. Одни говорят, что семейному счастью супругов помешало расстояние, другие поговаривают, что у Кличко появилась новая женщина.

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