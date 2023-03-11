49-летняя экс-жена Виталия Кличко шокировала растяжкой в откровенном платье на "Танцах со звездами" Германия

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова выбыла из проекта "Танцы со звездами" Германия.

В третьем прямом эфире Наталья вместе с партнером Анджеем Цибисом исполняли танго. На паркете Егорова появилась в соблазнительном черном платье, расшитом блестками. Наряд артистки подчеркнул ее стройные ноги и сделал еще более чувственным образ Егоровой.

Наталья Егорова на "Танцах со звездами" Германия / Фото: Getty Images

Наталья Егорова на "Танцах со звездами" Германия / Фото: Getty Images

Наталья Егорова на "Танцах со звездами" Германия / Фото: Getty Images

Впрочем, членов жюри танец Егоровой и Цибиса не очень ошеломил. Они получили одни из самых низких баллов и в итоге покинули танцевальный проект после третьего прямого эфира.

"Они выложились по полной, но в этот раз этого было недостаточно: Наталья и Анджей вынуждены покинуть шоу после третьего эфира. Спасибо, что вы есть!" – говорится в описании под постом с Натальей и Анджеем об их выходе из проекта.

Отметим, что 26 февраля Наталья Егорова отметила свое 49-летие. По этому случаю дочь артистки и ее экс-мужа, мэра Киева Виталия Кличко испекла для мамы праздничный торт. В свою очередь, Егорова не упустила возможность похвастаться дочерью-красавицей и ее кулинарным талантом.

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