49-летняя экс-жена Виталия Кличко в секси-платье с разрезом выше талии взбудоражила воображение фанов

Наталья Егорова ошеломила образом для нового выступления на "Танцах со звездами" Германия.

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова взбудоражила воображение поклонников своим новым образом для шоу "Танцы со звездами", в котором участвует в Германии.

Во время третьего прямого эфира танцевального проекта Егорова вместе с партнером Анджеем Цибисом исполнили горячую румбу. Чтобы передать всю чувственность танца, Наталья вышла на паркет в довольно обольстительном образе – в платье нежно-сиреневого цвета с пикантным вырезом на ноге, который начинается выше талии. А из-под платья артистки выглядывал бюстгальтер, расшитый стразами.

Образ Егоровой идеально подчеркнул ее стройную фигуру и длинные роскошные ноги.

Наталья Егорова на "Танцах со звездами" Германия / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова на "Танцах со звездами" в Германии / Фото: Getty Images

В свою очередь, судьи одобрительно оценили танец Егоровой и Цибиса. Минувшим вечером они среди 13 пар оказались на шестом месте. Члены жюри попросили танцевальную пару приложить еще больше усилий, чтобы в следующий раз они заняли высшее место в турнирной таблице.

Наталья Егорова на "Танцах со звездами" Германия / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Наталья Егорова отпраздновала 49-летие. По этому случаю дочь Натальи и ее экс-мужа Виталия Кличко испекла для мамы праздничный торт. В свою очередь, Егорова с гордостью похвасталась талантами дочери и показала редкое фото с ней.

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