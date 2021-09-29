49-летняя Гвинет Пэлтроу игриво попозировала в ванной полностью обнаженной

Звезда ошеломила поклонников.
Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу удивила своих фанатов откровенной фотографией.
На странице в Instagram знаменитость запостила фото, где полностью голая позировала в ванной на крыше здания. Улыбающаяся звезда прикрыла рукой грудь. Знаменитость опубликовала пикантное фото в честь своего дня рождения. Актрисе исполнилось 49 лет.
Пикантный снимок вызвал фурор в Сети. Пользователи бросились поздравлять Гвинет с днем рождения и радовать именинницу комплиментами:
- Поздравляю с днем рождения одну из самых успешных женщин мира!
- Это просто невероятная фотография. С днем рожденья!
- Ты так счастлива! Обожаю тебя. И твои фото тоже!
Напомним, недавно стало известно, что участник "Танцев со звездами" KADNAY снялся полностью обнаженным в эротическом видео. Певец снимался с Марией Колосовой.