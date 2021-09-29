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49-летняя Гвинет Пэлтроу игриво попозировала в ванной полностью обнаженной

49-летняя Гвинет Пэлтроу игриво попозировала в ванной полностью обнаженной

Гвинет Пэлтроу / Associated Press

Звезда ошеломила поклонников.

Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу удивила своих фанатов откровенной фотографией.

На странице в Instagram знаменитость запостила фото, где полностью голая позировала в ванной на крыше здания. Улыбающаяся звезда прикрыла рукой грудь. Знаменитость опубликовала пикантное фото в честь своего дня рождения. Актрисе исполнилось 49 лет.

Гвинет Пэлтроу в ванной / © instagram.com/gwynethpaltrow
Гвинет Пэлтроу в ванной / instagram.com/gwynethpaltrow

Пикантный снимок вызвал фурор в Сети. Пользователи бросились поздравлять Гвинет с днем рождения и радовать именинницу комплиментами:

  • Поздравляю с днем рождения одну из самых успешных женщин мира!
  • Это просто невероятная фотография. С днем рожденья!
  • Ты так счастлива! Обожаю тебя. И твои фото тоже!

Напомним, недавно стало известно, что участник "Танцев со звездами" KADNAY снялся полностью обнаженным в эротическом видео. Певец снимался с Марией Колосовой.

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