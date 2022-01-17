49-летняя Гвинет Пэлтроу показала, как выглядит утром без макияжа

Актриса показалась после утренних процедур.

Известная актриса Гвинет Пэлтроу – одна из немногих голливудских звезд, которая не стесняется показывать свою природную красоту.

На странице в Instagram знаменитость обнародовала селфи, на котором позирует без капли декоративной косметики. 49-летняя артистка с мокрыми волосами и румяными щечками показала, какая она без макияжа.

Гвинет Пэлтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

В посте знаменитость прорекламировала свой новый продукт – желе для очищения кожи лица.

Восхищенные фанаты написали в комментариях, что она очень красивая и может вообще не пользоваться косметикой.

Какая ты красивая

Божественная

Очаровательная без мейка

Боже, какая кожа!

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