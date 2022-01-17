49-летняя Гвинет Пэлтроу показала, как выглядит утром без макияжа

Актриса показалась после утренних процедур.
Известная актриса Гвинет Пэлтроу – одна из немногих голливудских звезд, которая не стесняется показывать свою природную красоту.
На странице в Instagram знаменитость обнародовала селфи, на котором позирует без капли декоративной косметики. 49-летняя артистка с мокрыми волосами и румяными щечками показала, какая она без макияжа.
В посте знаменитость прорекламировала свой новый продукт – желе для очищения кожи лица.
Восхищенные фанаты написали в комментариях, что она очень красивая и может вообще не пользоваться косметикой.
- Какая ты красивая
- Божественная
- Очаровательная без мейка
- Боже, какая кожа!
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