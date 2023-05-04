49-летняя Хайди Клум с 19-летней дочерью снялась в откровенной фотосессии в белье

Немецкая звезда модельного бизнеса Хайди Клум постепенно приобщает свою 19-летнюю дочь Лени к моделингу.

Так, знаменитая мама вместе с дочерью стали лицом новой рекламной кампании бельевого бренда Intimissimi. На странице в Instagram Клум поделилась несколькими фотографиями из этой кампании.

На фото Хайди позирует в небесно-голубом комплекте с белым кружевом, 19-летняя Лени изображена в белоснежном нижнем белье, которое дополнила атласной блузой.

Впрочем, если одни фаны выразили восхищение этими семейными съемками, другие нашли повод для критики. В частности, пользователи пристыдили Хайди Клум, мол, на ее месте им было бы грустно и стыдно показывать свою дочь в таком виде.

Были и те, кто считает, что без звездной мамы, топ-модели, Лени Клум вряд ли могла бы попасть в этот бизнес. Хейтеры отмечают, что рост Лени составляет 164 см – что очень мало для того, чтобы стать моделью.

Напомним, ранее Хайди Клум эпатировала поклонников провокационным фото, где предстала топлесс на фоне бассейна.

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