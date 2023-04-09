49-летняя Хайди Клум с обнаженной грудью на фоне бассейна поздравила поклонников с Пасхой

Известная немецкая супермодель Хайди Клум необычным способом решила поздравить своих подписчиков с Пасхой, которую в некоторых странах мира в этом году празднуют 9 апреля.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала дерзкую фотографию. На фото Хайди позировала на фоне бассейна в стрингах и с обнаженной грудью, которой она прикрыла руками, а на голову модель надела обруч с розовыми кроличьими ушками.

Хайди Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

Клум послала своим поклонникам воздушный поцелуй, а в подписи добавила эмоджи в виде кролика, божьей коровки и сердечка. Также Хайди продублировала фото в сторож и добавила гифку с пасхальным кроликом.

Ответить на своеобразное поздравление звезды фаны не смогли, ведь модель ограничила возможность комментировать свои публикации.

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