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49-летняя Хайди Клум с обнаженной грудью на фоне бассейна поздравила поклонников с Пасхой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1264
Время на прочтение
1 мин
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49-летняя Хайди Клум с обнаженной грудью на фоне бассейна поздравила поклонников с Пасхой

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Звезда эпатировала новым фото.

Известная немецкая супермодель Хайди Клум необычным способом решила поздравить своих подписчиков с Пасхой, которую в некоторых странах мира в этом году празднуют 9 апреля.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала дерзкую фотографию. На фото Хайди позировала на фоне бассейна в стрингах и с обнаженной грудью, которой она прикрыла руками, а на голову модель надела обруч с розовыми кроличьими ушками.

Хайди Клум / © instagram.com/heidiklum
Хайди Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

Клум послала своим поклонникам воздушный поцелуй, а в подписи добавила эмоджи в виде кролика, божьей коровки и сердечка. Также Хайди продублировала фото в сторож и добавила гифку с пасхальным кроликом.

Ответить на своеобразное поздравление звезды фаны не смогли, ведь модель ограничила возможность комментировать свои публикации.

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Дата публикации
Просмотры
1264
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