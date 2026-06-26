49-летняя Камалия продемонстрировала фигуру в бикини и поделилась снимками своего роскошного отпуска в Испании

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия отправилась на отдых в Испанию и показала, как наслаждается летним отпуском на живописном острове Майорка.

Артистка поделилась новыми кадрами в своём Instagram. Она опубликовала атмосферное видео прямо с побережья. Для пляжного образа Камалия выбрала яркое бикини. Лук дополнили прозрачное парео с цветочным принтом, шляпа и солнцезащитные очки. На ролике певица прогуливается у моря и любуется пейзажами популярного курорта.

«Наконец-то — мой долгожданный отпуск! Немного солнца, моря и тишины после насыщенных дней. Заряжаюсь теплом, красотой Испании и невероятной атмосферой Майорки», — написала Камалия.

Реклама

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Похоже, артистка решила полностью посвятить это время восстановлению сил. Она не скрывает, что после напряженного рабочего графика хотела побыть поближе к природе, насладиться морем и спокойной атмосферой. Именно такими моментами знаменитость сейчас делится со своими поклонниками.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия впервые рассказала подробности о контракте с путинистом Киркоровым.

Новости партнеров