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- Гламур
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49-летняя Камалия продемонстрировала фигуру в бикини и поделилась снимками своего роскошного отпуска в Испании
Певица опубликовала солнечные снимки у моря.
Украинская певица Камалия отправилась на отдых в Испанию и показала, как наслаждается летним отпуском на живописном острове Майорка.
Артистка поделилась новыми кадрами в своём Instagram. Она опубликовала атмосферное видео прямо с побережья. Для пляжного образа Камалия выбрала яркое бикини. Лук дополнили прозрачное парео с цветочным принтом, шляпа и солнцезащитные очки. На ролике певица прогуливается у моря и любуется пейзажами популярного курорта.
«Наконец-то — мой долгожданный отпуск! Немного солнца, моря и тишины после насыщенных дней. Заряжаюсь теплом, красотой Испании и невероятной атмосферой Майорки», — написала Камалия.
Похоже, артистка решила полностью посвятить это время восстановлению сил. Она не скрывает, что после напряженного рабочего графика хотела побыть поближе к природе, насладиться морем и спокойной атмосферой. Именно такими моментами знаменитость сейчас делится со своими поклонниками.
Напомним, недавно Камалия впервые рассказала подробности о контракте с путинистом Киркоровым.