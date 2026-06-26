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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
696
Время на прочтение
1 мин

49-летняя Камалия продемонстрировала фигуру в бикини и поделилась снимками своего роскошного отпуска в Испании

Певица опубликовала солнечные снимки у моря.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Камалия

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия отправилась на отдых в Испанию и показала, как наслаждается летним отпуском на живописном острове Майорка.

Артистка поделилась новыми кадрами в своём Instagram. Она опубликовала атмосферное видео прямо с побережья. Для пляжного образа Камалия выбрала яркое бикини. Лук дополнили прозрачное парео с цветочным принтом, шляпа и солнцезащитные очки. На ролике певица прогуливается у моря и любуется пейзажами популярного курорта.

«Наконец-то — мой долгожданный отпуск! Немного солнца, моря и тишины после насыщенных дней. Заряжаюсь теплом, красотой Испании и невероятной атмосферой Майорки», — написала Камалия.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Похоже, артистка решила полностью посвятить это время восстановлению сил. Она не скрывает, что после напряженного рабочего графика хотела побыть поближе к природе, насладиться морем и спокойной атмосферой. Именно такими моментами знаменитость сейчас делится со своими поклонниками.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия впервые рассказала подробности о контракте с путинистом Киркоровым.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
696
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