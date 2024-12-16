49-летняя Lama в новом клипе посветила стройной фигурой и ошеломила молодым видом

Украинская певица Наталья Деньков, более известная под псевдонимом Lama, наконец-то выпустила новую песню.

Композиция получила название "Тішу". Певица новым треком хотела поддержать каждую женщину, которой приходится переживать непростые испытания во время войны. Песня посвящена тем, кто испытал боль утраты, но нашел в себе целебную силу жить дальше, верить и любить.

Lama

"Эта композиция является посланием, завернутым в эмоции — оно путешествует сквозь время и пространство, чтобы напомнить о силе никогда не угасающих чувств. Это письмо рассказывает историю каждой украинки, которая надеется, ищет тепла в воспоминаниях и мечтает о возвращении света в свою жизнь. "Тішу" напомнит о том, что даже в самой глубокой темноте есть место для надежды, которая пробуждается, радости, которая спит в каждом из нас", — комментирует новую работу Lama.

Lama

Исполнительница уже успела представить клип на новую песню. В видеоработе исполнительница в чувственном образе пела о глубинных эмоциях. Однако не только на это обратили внимание пользователи. Юзеры отметили, что у Lama очень стройная фигура. Также поклонники написали, что 49-летняя певица в очередной раз продолжает удивлять своим удивительно молодым видом.

Напомним, недавно в Сети завирусилась песня артистки Тони Матвиенко — "Кульбаби". Предлагаем узнать, как композиция, которая была выпущена два года назад, только сейчас стала хитом.

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