49-летняя Милла Йовович показалась без макияжа и фотошопа и ошеломила молодым видом

Артистка также высказалась о своем возрасте.
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович отметила 49-й день рождения.
В своем Instagram знаменитость опубликовала пост по случаю праздника. В частности, звезда Голливуда поделилась селфи, на которых предстала в пижаме и без единой капли декоративной косметики и фотошопа. Как призналась Йовович, сначала она хотела показаться более гламурной, однако решила быть откровенной и продемонстрировать свой естественный вид. Знаменитость не прогадала. Поклонники просто засыпали ее комплиментами и отметили, что она выглядит очень молодо. Сама Милла признается, что тоже не верит, что ей уже 49 лет. По словам знаменитости, она чувствует себя гораздо моложе.
"Мой день рождения! Хотела найти что-то более гламурное, но потом просто не хватало сил и сделала несколько пижамных селфи! Не могу поверить, что мне уже 40 с чем-то! Не 50, но уже далеко за 48", – поделилась знаменитость.
В свой день рождения актриса поблагодарила всех, кто ее окружает. Милла Йовович очень радует, что рядом с ней семья, друзья, преданные поклонники и что работа приносит радостные моменты и дарит успех.
"Благодарю всех за это путешествие со мной! Моя семья, благодаря которой каждый день стоит того, чтобы просыпаться, моя работа, которая принесла мне столько радостей и успеха, и мои поклонники, которые приняли меня с такой любовью и показали такую безумную преданность всем моим начинаниям", — поделилась знаменитость.
Напомним, недавно украинская ведущая Екатерина Осадчая показывала, как выглядит без единой косметики. Знаменитость также делилась, как ее внешность меняет макияж.
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