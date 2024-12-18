49-летняя Милла Йовович показалась без макияжа и фотошопа и ошеломила молодым видом

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович отметила 49-й день рождения.

В своем Instagram знаменитость опубликовала пост по случаю праздника. В частности, звезда Голливуда поделилась селфи, на которых предстала в пижаме и без единой капли декоративной косметики и фотошопа. Как призналась Йовович, сначала она хотела показаться более гламурной, однако решила быть откровенной и продемонстрировать свой естественный вид. Знаменитость не прогадала. Поклонники просто засыпали ее комплиментами и отметили, что она выглядит очень молодо. Сама Милла признается, что тоже не верит, что ей уже 49 лет. По словам знаменитости, она чувствует себя гораздо моложе.

Милла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

"Мой день рождения! Хотела найти что-то более гламурное, но потом просто не хватало сил и сделала несколько пижамных селфи! Не могу поверить, что мне уже 40 с чем-то! Не 50, но уже далеко за 48", – поделилась знаменитость.

В свой день рождения актриса поблагодарила всех, кто ее окружает. Милла Йовович очень радует, что рядом с ней семья, друзья, преданные поклонники и что работа приносит радостные моменты и дарит успех.

Милла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

"Благодарю всех за это путешествие со мной! Моя семья, благодаря которой каждый день стоит того, чтобы просыпаться, моя работа, которая принесла мне столько радостей и успеха, и мои поклонники, которые приняли меня с такой любовью и показали такую безумную преданность всем моим начинаниям", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно украинская ведущая Екатерина Осадчая показывала, как выглядит без единой косметики. Знаменитость также делилась, как ее внешность меняет макияж.

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