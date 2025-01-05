49-летняя певица Lama раскрыла, сколько денег тратит на уход и как сохраняет молодость

Украинская певица Наталья Дзеньков, известная под псевдонимом Lama, поделилась собственными секретами красоты и молодости.

Звезда регулярно получает комплименты в сторону своей внешности. И, по мнению певицы, этому способствует именно внутреннее состояние. Lama убеждена, что главным правилом ее красоты является гармония и окружение себя вещами, которые по душе. В то же время, певица признается, что хорошему виду также способствует генетика, спорт и косметологические процедуры.

"Я поняла, что должна быть в балансе и гармонии, не брать на себя слишком много. И возможно, секрет молодости и хорошего вида заключается во внутреннем балансе человека. То есть тебя должно окружать только то, что доставляет тебе удовольствие: семья, муж или жена, работа… Например, если тебе не нравится работа, то постоянно будешь в стрессе. А эти негативные эмоции потом отражаются на лице. И вот эта гармония, когда ты счастлива, это первый залог хорошего вида. Естественно, это и физические перегрузки, генетика также. У меня есть и косметолог", – рассказала исполнительница в интервью "Люкс ФМ".

Lama

Подытоживая, Lama назвала сумму денег, которую примерно тратит ежемесячно на собственный уход. По словам артистки, эта сумма всегда колеблется, но обычно это больше 10 тысяч. грн.

"Я не считала. Наверное, больше 10 тыс. грн. Когда как. Когда действительно нужно, то я могу вложиться. Особенно когда это связано с клипами, фотосессиями, интервью…", — пояснила звезда.

Напомним, недавно Lama рассказала о своей свекрови. В частности, рассекретила, почему мама ее младшего на 18 лет возлюбленного не сразу поверила в их отношения.

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