49-летняя певица Lama ошеломила молодым видом: "Говорят, я остановила время"

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

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Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, ошеломила молодым видом.

Артистка в Instagram поделилась свежими кадрами, на которых показала, как держит свое тело в тонусе. В частности, исполнительница продемонстрировала, как тренируется в спортзале. Певица в обтягивающих лосинах и футболке свободного кроя выполняла разнообразные спортивные упражнения. Как отметили поклонники, это все действительно дает результат, ведь у Lama очень стройная фигура.

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

Но еще больше фанаты ошеломлены молодым видом певицы. Lama в этом году исполнится 50 лет Впрочем, поклонники артистки откровенно говорят, что их кумир выглядит значительно моложе. Сама же певица признается, что часто слышит фразу, что она "остановила время".

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"Говорят, я остановила время... А я лишь не позволила ему остановить меня. Я верю, что энергия внутри нас намного сильнее любых цифр в паспорте. Когда ты творишь от сердца, живешь любовью - это останавливает время", - отметила артистка.

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

Кстати, музыкальному проекту Lama исполняется уже 20 лет. Сейчас певица активно дает концерты, занимается благотворительностью, создает новые песни и готовится к важному юбилею в творческой карьере.

Напомним, тем временем продюсер Елена Мозговая недавно показывала, как выглядела в 16 лет. Оказывается, знаменитость тогда была очень похожа на известную актрису.