Гламур
203
1 мин

49-летняя Риз Уизерспун удивила заявлением о материнстве: "Я полностью истощена"

Звезда Голливуда воспитывает троих детей.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун / © Associated Press

Голливудская актриса Риз Уизерспун удивила заявлением о материнстве.

Артистка является мамой троих детей. Знаменитость воспитывает 26-летнюю Аву, 21-летнего Дикона и 12-летнего Теннесси. Актриса в интервью The Interview признается, что материнство, которое длится уже 25 лет, дается ей нелегко, а особенно, если принимать во внимание, что знаменитость совмещает это с работой. Риз Уизерспун честно поделится, что дети ее истощили и она чувствует себя уставшей. Особенно 49-летняя актриса это понимает, когда теряет самообладание.

"Конечно, я полностью истощена. Я понимаю, что устала, каждый раз, когда теряю самообладание. Они меня истощили. Я так устала. Постоянно: съешь печенье, ложись спать, просто сделай это. Я воспитываю детей уже 25 лет", - говорит актриса.

Дети Риз Уизерспун / © instagram.com/reesewitherspoon

Дети Риз Уизерспун / © instagram.com/reesewitherspoon

Тем не менее, артистка очень сильно рада, что у нее есть трое детей. Актриса отметила, что материнство - это большая часть ее жизни, которой она гордится.

Отметим, Риз Уизерспун впервые стала мамой в 1999 году, когда от актера Райана Филлиппа родила дочь Аву. Также в этом браке появился сын Дикон. От второго мужа, с которым актриса объявила о разводе в 2023 году, она родила мальчика Теннесси.

Напомним, в прошлом году украинская певица Джамала в третий раз стала мамой. А недавно же артистка откровенно рассказала о сложностях материнства.

203
